von Ubuntu 21.10 zu 22.04 LTS

Hallo miteinander,



meine Erfahrungen mit dem Upgrade von Ubuntu 21.10 auf 22.04 LTS und was zu beachten ist:

1. Installatiosstart mit: sudo do-release-upgrade -d



2. während der Installation wird man gefragt, ob man die Konfigurationsdatei und an späterer Stelle die alten Programme beibehalten möchte: mit < ja> beantworten -

wenn man das Aussehen vom Vorgänger beibehalten möchte (z.B. Desktop-Hintergrundbild usw.)

- bei letzterem hatte ich <nein> eingegeben und es gab dann eine Systemfehler-Anzeige im Desktop. Also nochmal das letzte Ubuntu 21.10-Macrium-Backup zurückgespielt und die Installation neu begonnen. Geht ja bei Ubuntu alles rel. schnell.



3. da ich auch noch Win11 auf den Rechner habe, funktioniert nachwievor auch die Bootsauswahl mit Grub - in Ubuntu dann mit "Grub Customizer" die "überflüssigen" Booteinträge (recovery usw.) von Ubuntu entfernt - bzw. diese werden nach rechts zur Seite geschoben, können aber bei Bedarf zur Bootsauswahl wieder aktivert werden.



4. dann erschien vor dem Ubuntu-Desktop auf dem Anmelde-Bildschirm die Paßwort-Abfrage - auf sowas habe ich privat keinen Bock.

Also unter Einstellungen / Benutzer / Entsperren den Schieber bei "Automatischer Anmeldung" nach rechts geschoben. Eine Speicherung erfolgt automatisch beim Schließen des Menüs.



5. Weder beim Fenster-Manager Ubuntu-Standard noch bei Xorg erfolgt die Automatische Anmeldung, sondern nur bei Wayland. Zu erreichen in der Auswahl im Anmelde-Bildschirm.. Dann startet Ubuntu direkt zum Desktop.

6. will man später wieder zurück zur Paßwort-Anmeldung, dann einfach in Ubuntu unter Einstellungen / Benutzer die Automatische Anmeldung deaktivieren (Schieber nach links)

P.S.. in den Einstellungen läßt sich auch der Sperrbildschirm einschl. Paßwortabfrage deaktivieren...



Ansonsten ist alles fast wie zuvor - ich nutze Ubuntu nur für wichtige, sicherheitsrelevante Sachen.



Vllt. hat ja jemand noch gute Tips dazu oder meine Vorgehensweise ist eine Hilfe...



Gruß JiPi