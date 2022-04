Suche NEUES preiswertes Linux Netbook

Moin moin,

Abgesehen von kurz mal Puppy Linux booten kenne ich mich mit Linux nicht aus.



Ich möchte gerne Linux auf echter Hardware ausprobieren. Nicht in VirtualBox, nicht auf Raspberry PI und auch nicht auf Pinebook. (Ich bin kein ARM Linux Fan.)



Das Netbook mit dem ich liebäugle: Starlite ist noch nicht verfügbar und auch etwas über meinem Budget.



Ich habe auch spezielle “Linux Thinkpads ” entdeckt aber 1400 Tacken oder mehr … - Das kommt gar nicht in Frage!



Als Hobby Projekt darf es nicht viel kosten, sonst gibt es Stress mit meiner besseren Hälfte.(Ich hab hier schon 6 Macs und einen PC am laufen)

Hat hier jemand Erfahrung mit Linux auf “Billig” Intel/Celeron Netbooks und maximal bis €300 Vorschläge für neue Netbooks/Chromebooks auf denen Linux gut läuft und sich auch einfach installieren lässt?





Dankeschön.