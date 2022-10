Linux Mint 21 lässt sich nicht installieren

Ich habe mir neue Innereien für mein PC-Gehäuse gekauft:



- Board: ASUS PRIME H670-Plus D4

- Intel Prozessor I5-12500 LGA 1700, 6x3GHz

- HDD: Samsung SSD 980 (500GB)

- Grafikkarte: NVDIA GeForce PCIe Gainward GT710

- RAM: DDR4 16GB (2x 8 GB) PC3200



Mein Problem:



Ich kann Linux Mint 21 nicht installieren.



Habe das von linuxmint.com heruntergeladene iso mit md5sum überprüft. Die Prüfsumme

stimmte überein. Dann einen 7,8 GB großen Stick mit dem linuxmint internen "USB-Stick-

Formatierer" auf FAT32 formatiert und mit dem externen Programm "multibootusb" das

"linuxmint-21-xfce-64bit.iso" - Image auf dem Stick installiert. So hat das seit Jahren bei

Neuinstallationen funktioniert.



Davon habe ich dann gebootet, "Load GRUB Bootmanager" ausgewählt, danach "Starte

Linux Mint 21" und die Installation lief (inkl. Internetverbindung) problemlos durch. Am

Ende hieß es "Weiterarbeiten" oder "Neu starten". Ich wählte "Neu starten", weil ich ja

damit überprüfen wollte, ob alles OK ist. - War es aber nicht:

Nach dem Erscheinen des Linux Mint Logos auf dem schwarzen Bildschirm kann man nach

kurzer Wartezeit "Escape" drücken und bekommt alle Meldungen eines funktionierenden

Bootvorgangs angezeigt, wenn's geklappt hat. Ich hingegen sehe nur:



"BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-7 ubuntu3) built-in-shell (ash):



Enter 'help' for a list of built-in commands (initrammfs)_ "



Hier steht der Cursor und mir ist nicht klar wonach ich suchen soll.



Hat jemand eine Idee, was bei der Installation schief gegangen sein könnte bzw. wie ich

Linux Mint 21 auf dem neuen System sauber installieren könnte ?





Herzlichen Dank



Kuehlwalda