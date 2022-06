Hilfe - Linux Anfänger

Hallo,

ich habe auf meinen 11 Jahre alten Laptop neben Win 7 Linux Mint Cinnamon 20.3 64bit installiert. Soweit so gut, alles funktioniert wie gewünscht mit dem Bootloader kann ich entweder Windows oder Linux starten.

Als blutiger Linux Anfänger möchte ich ein paar Apps auf dem Linux installieren und schon stoße ich an meine Grenzen. Ich habe eine Datei für Linux mit ".run" Endung (Devolo Cockpit) heruntergeladen, kann jedoch dieses Programm nicht installieren. Es ist definitiv die Linux Version, in der Beschreibung steht Ubuntu 18.04 LTS.

Wenn ich mit Doppelclick auf die Datei klicke, dann geht ein Dateifenster auf, in dem es heisst die Datei wird geladen. Es dauert aber eine Ewigkeit bis der Balken sich bewegt. Darunter ist ein Terminal ähnliches Feld in dem für mich unverständliche Befehle sind. Und ganz unten wird rechts so eine Anzeige mit Z xxx Sp. xxx sich ändert. Irgendwann dann stehen bleibt.

Meine Frage, was muss ich tun, um das Programm zu installieren. Ich habe mich über Google verwsucht schlau zu machen, es klappt aber nicht. Kann jemand mir einen Tipp geben, wie ich das Programm installieren kann. Mit einem anderen App das mit ".deb" endet gab es keine Probleme.

Danke im Voraus