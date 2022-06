Hallo zusammen,

hallo Violetta

ja ich hatte mal weder einen Absturz. Ich wollte etwas mit root machen. python lief in der root anders als in einer normalen kENNUNG: Das Programm mit apt resolve lief wohl nicht richtig. Nach dwm Abnsturz lief nichts mehr. es kamm nur in der shell nur

login und password

Nur leider lief die root und eine andere Kennung nicht.

Was muss man machen, dass z.B die root das passwort kennt.

Was muss man tun, dass es wieder läuft.

Die iso Datei lief auch nicht.

MfG

Dieter