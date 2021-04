„Wer kennt Y2K38?“

Das "Jahr-2038-Problem"!

Na ja - welche Kisten mit welcher Linux-Version oder 32bit-Architektur werden in 17 Jahren noch laufen???

Ich schraube meine Rechner eigentlich immer so zusammen, dass sie am Tag der Fertigstellung "state of the art" sind und deshalb laufen sie bei mir doch recht lange. Mindestens 8 bis 10 Jahre.

Mein aktueller Rechner war 2016 state of the art und wird - aufgrund der bösen Hardware-Preisentwicklung wohl frühestens 2023 gegen einen neuen getauscht werden, also immer noch im üblichen Zeitfenster. Ich habe zwar eine Windoofs-Kiste, aber ich glaube, dass die wenigsten Linuxer mit Kisten unterwegs sind, die älter als 17 Jahre sind - und wenn doch werden die mit Sicherheit keine weiteren 17 Jahre laufen. - Vorher schlägt bestimmt der Hardware-Tod zu...

Ich habe deinen Smiley zwar gesehen, stelle mir aber dennoch die Frage, was es helfen soll, den Rechner vor dem dem genannten Zeitpunkt auszuschalten.

Tritt das Problem dann am nächsten Tag etwa nicht mehr auf???