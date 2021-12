Den Text hatt ich mal gespeichert, ist nicht von mir:

Starten Sie Firefox

Geben Sie in die Adresszeile about:config ein

Bestätigen Sie die Meldung mit OK

Geben Sie in Suchfeld mousewheel.default.delta_multiplier_y ein

Klicken Sie Doppelt auf mousewheel.default.delta_multiplier_y und

ändern Sie denn Wert 100 auf 300 oder 400

Man schliesst about:config und starten Sie Firefox neu.



Ich hab auf meinen Linux System den Wert 400 gewählt und bin sehr zufrieden damit.

So zumindest erstmal für den Firefox. Das andere schau ich gleich mal.

Andy