„Realtek 8811 CU Wireless lan 811.ac USB NIC in ubuntu nicht erkannt“

Mal gschwind das installierte OS mittels LAN verbinden und darüber die Firmware laden?



Eventuell versuchst Du vorher über die Treiberverwaltung, das ganze zu lösen. Da brauchst Du nicht zwingend die Konsole.



Zuerst würde ich aber das Paket linux-firmware installieren und im Terminal mit rfkill nachsehen, ob das WLAN nicht einfach blockiert ist.



rfkill list zeigt Dir an, ob Funkzeugs abgeschaltet ist.

rfkill unblock all schaltet für diesen Fall alles an.



Und hier hast Du noch einmal eine Anleitung für das Installieren gepatchter Module per Github speziell für den 8811CU, eventuell liest Du den ganzen Thread.