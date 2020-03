Das Ding hat doch auch genügend Power für alle aktuellen Distris/Desktops.



Wenn es zwingend schlank und schnell sein soll, dann nimm halt ressourcenschonende Fenstermanager wie XFCE/LXDE oder Openbox.



Distris wären dann so die üblichen Verdächtigen:



Xubuntu/Lubuntu, MINT MATE oder LXDE (wobei selbst Cinnamon spitzenmäßig laufen sollte auf dem Ding), Debian mit XFCE als Desktop; elementaryOS, wenn Du auf Handarbeit und Hirnschmalz stehst, kommen noch Arch oder sein ABleger Manjaro in Frage oder superschlank Bunsenlabs.



Installieren kannst Du die Dinger alle per Stick, den DU unter Windows am besten per Rufus mit der jeweiligen ISO fütterst.