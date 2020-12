„Vaio Netbook mit Ubuntu“

Nabend @ll,



11,6"

AMD E-450 APU

4 GB Ram (3,5 GiB frei)

Sata HDD

Ubuntu 16.04.7 LTS 64-Bit

Die Kiste benutzt eine ältere Frau für Mails, bisserl Internet und Briefe schreiben.

Bei Videos "kackt" das Teil immer öfters ab sagt sie...

- also Lüfter gereinigt

- WLPaste und ein WLPad erneuert



Problem-1:

- Im Bereich beider Scharniere gebrochenes Gehäuse und wielange das noch gut geht bzgl. Netzteilbuchse und der Kabel vom Display?



Lösung:

Also nix mehr mit mobil sondern stehen lassen mit offenem Display!



Problem-2:

- Im April 2021 läuft ja die LTS quasi aus- packt das Teil die nächste Version noch und welche sollte dann (möglichst per Upgrade? ) drauf, da ich das System nicht spezifisch für sie eingerichtet habe? Der Studi ist nicht mehr greifbar- ich kann es eher nicht!



@fakiauso: Hast Du nen Tip?

@A13: Tonne ist nicht!

Thx enl1 (der sich wiedermal was eingehandelt hat )