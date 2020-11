Hallo

ich habe mir einen Mini Pro von Tuxdo Bestellt

es ist Ubuntu Budgie (vor Installiert ) Ich möchte gar nicht mehr Linux Zusammen mit win Laufen lassen ,

es ist ein Thunderbolt mit vorhanden, was ich damit Anfangen kann ? ich werde mal sehen , wie ich am besten ein Sound system Betreiben kann ? und welches am Besten ?

Gruss