„Snap bla bla“

Ich meine das deb Paketformat ist nicht das eigentliche Problem. Das größte Problem ist die Fragmentierung von GNU/Linux ist so viele Distributionen. Viele Softwarefirmen haben gar nicht so viele Entwickler um Ihre Linuxprogramme an so viele Linuxdistributionen anzupassen.Im Gegensatz zu GNU/Linux gibt es nur ein FreeBSD Betriebssystem und nur ein OpenBSD Betriebssystem und nur ein NetBSD Betriebssystem. Diese Betriebssysteme bauen auf dem BSD Unix der 1990er Jahre auf. In den 1980er Jahren gab es zwei verschiedene Unixrichtungen , einmal das AT&T Unix und das BSD Unix. GNU/Linux hat von beiden Unixrichtungen verschiedene Eigenschaften übernommen. Deshalb wird auch GNU/Linux als Unix-ähnlich bezeichnet.

Mein Vorschlag wäre das Mint die deb Pakete direkt von Debian GNU/Linux bezieht. Die deb Pakete sind ursprünglich von Debian in Zusammenhang mit dem Paketmanagement APT entwickelt worden.