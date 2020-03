„MX Linux - Herz verpflanzen“

Hallo Gemeinde,

ich bin nicht der Linux Freak... nutze es immer mehr. Meinen Aspire One Netbook habe ich eine Mini SSD gegönnt und MX Linux installiert - läuft für das uralte Teil recht gut. Am Wochenende bekomme ich von meinerTochter ihren alten Aspire 57xx. Früher ging das mal bei Win98 - einfach die Festplatte ausbauen in den neuen PC reinhängen... nach dem X-ten Neustart waren die Treiber installiert und man hatte eine funktionierende Maschine. Geht sowas bei MX Linux vielleicht auch? Dank Euch schon mal.

Allen ein schönes Wochenende

Grüße vom Harz Keuper