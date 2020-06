Minimierung- Anzeige unterbunden in der unteren Leiste

Hallo,

mir fehlt die Minimierte Bildschirm-Arbeit unten in der Leiste, wenn ich wechseln will um was Anderes aufzurufen. Dann ist z.B. Libre Office weg und erscheint nur, wenn ich das Programm noch mal aufrufe. Dann aber mit Allem was ich gerade drauf hatte, als wäre nicht geschehen. Das Programm taucht regelrecht unter und zeigt sich nicht in der Leiste um wieder maximiert zu werden. Das ist ein lästiges Arbeiten und läßt ein Arbeiten mit mehreren aufgerufenen Programmen zur Katastrophe werden. Ich habe mit der rechten Maustaste versucht, die Leisten-Einstellung zu finden, die die Minimierung- Anzeige unterbindet. Aber hier ist nix. Ich arbeite mit Mint 18.3 Cillamon und Kernel 4.15.0-106. Habe alle Aktualisierungen immer durchgeführt. Ich habe mit anderen Kernelversionen gestartet, weil ich glaubte daß es seit der letzten Kernelaktualisierung so ist. Das umso mehr, als ich bei Firefox seither ein komisches Benehmen finde, ohne es genau definieren zu können. Auch springt in Office oder Gimp plötzlich der Mauszeiger. War Firefox etwa am Schluß mal undicht? Man denkt sofort an alles. Könnte ich noch besser mit dem Terminal arbeiten, wäre da vielleicht eine simple Eingabe zur Richtigstellung der Leisteneinstellungen möglich. Wie gesagt.. es passiert mit mit allen aufgerufenen Programmen. Keines ist, wenn es minimiert wird, dann unten in der Leiste sichtbar. Wo kann ich noch suchen? Ich sehe im Moment keine Möglichkeit das zu lösen. Es kann nicht an den Programmen liegen. Es liegt an der Einstellung des Bildschirmes. Das scheint mir klar zu sein. Die Leiste hat keine Anzeige ob Minimierung Ein/AUS angezeigt wird. Ist es das Betriebssystem, Cillamon, oder ein Kernelbug, oder Terror von außen?

Bitte Euch um Mithilfe

M.fr.Gr. TRUK