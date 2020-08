Linux Mint Ubuntu - SWAP

Während des Updatevorgangs:

Trigger für initramfs-tools (0.130ubuntu3.9) werden verarbeitet ...

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.3.0-62-generic

W: initramfs-tools configuration sets RESUME=UUID=96701b87-766d-42e5-84e5-2490e3193a1b

W: but no matching swap device is available.

Offenbar wird die Swap Partition nicht gefunden da sie

eine andere UUID hat.

Wie finde ich die richtige UUID und wo trage ich die ein.

Nebenbei, die Home Partition ist verschlüsselt. die Swap

sollte oder müsste es auch sein. (Bitte keinen Streit über

Sinn oder nicht)

Die Sache hat jetzt keine so große Eile. Genießt lieber zunächst

das schöne Wetter. So wie ich auch. Gruß Andy