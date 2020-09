„Linux Mint bringt Laptop zum "Schreien"“

O.k. so schlimm ist es nicht. Aber ich bräuchte mal einen Tipp von LINUX wissenden.

Ich habe auf einem älteren Laptop (Satelitte P300) LINUX Mint (aktuelle Version) installiert. Nach Update über die Aktualisierungsverwaltung und Neustart läuft der Lüfter ständig auf Hoch-und Höchsttoueren. Der Kamerad war auch unter Windows kein Leisetreter, aber so einen Lärm hat er da nicht gemacht.

Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben an welchen Schrauben und wo man im Linux drehen kann um das Lüftergeräuch etwas zu reduzieren? Ach ja, ich bin keine LINUX Freak, also bitte so verständlich, dass auch ein LINUX Dummy damit zurechtkommt.



Danke!

Gruß

Ralf