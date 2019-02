„Wie macht man eine Linux XP-VM USB-tauglich?“

Hi!

Ich weiß zwar, wie hjb, auch nicht wirklich was eine Linux XP-VM ist, aber ich reime mir etwas zusammen.

Ich gehe von folgendem aus:

Wir haben Linux als Betriebssystem auf dem rechner installiert. Nun gibt es eine VM in der XP installiert ist. Was wir nicht wissen, ist um welche VM es geht (die bekanntesten sind VMware und VirtualBox). Ich tendiere zu letzterer, weil die oft mitgeliefert wird.

Die Frage verstehe ich so, dass das XP in der VM nicht auf USB-Geräte zugreifen kann.

Ich arbeite mit dem VMWare Player unter Linux. E sist dort so, dass man spezielle Treiber in den virtuell betriebenen Windows-Installationen installieren muss, um alle Funktionen nutzen zu können (bei VMWare sind dass die VMWare-Tools.)

Ich vermute, dass es bei VirtualBox auch so etwas gibt. Die Einbindung von USB-Geräten in VirtualBox wird hier beschrieben: https://www.dedoimedo.com/computers/virtualbox-usb.html

Und jetzt die abschließende alles entscheidende 1.000.000€ Frage (und kein Joker mehr verfügbar): war das gemeint? (A: Ja; B: 42?; C: Maybe we could repeat the last verse.; D: Nein)

Bis dann

Andreas