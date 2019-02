„Linux Mint Tara 19 32 und 64 bit“

Hallo violetta,

vielen Dank für Deine Hilfe,

habe mich an die Anleitung gehalten, beim Zusammenschluß der Isos im Terminal zeigt er mir diese Meldung an:

Drive current: -outdev 'stdio:linuxmint-19-desktop-i386-amd64.iso'

Media current: stdio file, overwriteable

Media status : is blank

Media summary: 0 sessions, 0 data blocks, 0 data, 81.3g free

Added to ISO image: directory '/'='/tmp/grub.FwO5y6'

xorriso : UPDATE : 289 files added in 1 seconds

xorriso : FAILURE : Cannot determine attributes of source file '/home/alekom/Downloads/linux-mint/linuxmint-19-desktop-i386-amd64/boot/iso/linuxmint-19-desktop-i386-amd6' : No such file or directory

xorriso : UPDATE : 289 files added in 1 seconds

xorriso : aborting : -abort_on 'FAILURE' encountered 'FAILURE'