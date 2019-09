„Kopieren auf Synology NAS, Dateidatum wird ersetzt durch Kopierdatum“

Hallo in die Runde. Ich habe eine DS216, die seit 2 Jahren wunderprächtig läuft. Ich arbeite mit Windows 10. Nun hatte ich seinerzeit auch einen Bereich für meinen Mann eingerichtet, den er aber erst jetzt zum ersten Mal nutzen wollte. Außerdem einen gemeinsamen Bereich, wo wir beide drauf zugreifen können. Nun passiert folgendes: Wenn ich Daten auf den gemeinsamen Bereich kopiere, bleibt das Dateidatum erhalten, wenn er Daten draufkopiert, wird das Dateidatum durch das Kopierdatum ersetzt und das kann er gar nicht brauchen. Das gleiche passiert auch, wenn er was auf seinen Bereich kopiert. Er nutzt Linux Mint. Mir ist das bisher nicht aufgefallen, da unter Windows das Datum erhalten bleibt. Wir haben keinen Plan, warum das so ist. Irgendjemand eine Idee?

Gruß Schnaffke