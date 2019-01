Fragen zum LibreOffice Writer in LinuxMint 9.1 Mate

1. Wie erzeuge ich ein vertikales Lineal?

2. Wie kann ich etwas „Erzeugtes“ minimieren, ohne es zu verlieren,

beim umschalten auf etwas Anderes?

3. Wie kann ich die plumpen Symbole-Reihe auswechseln gegen die Gewohnten?

4. Wie kann ich die überflüssigen seitlichen Symbole wieder weg kriegenj?

5. Wie kann ich verhindern, daß die Rück-Löschtaste betätigt, mir den neuen Text durchstreicht?



6. Linux ist ja sehr flexibel:

Kann ich diese dürftigen halbfertigen Machwerke, die sehr belastend sind beim Arbeiten,

-durch die gewohnten LibreOffice Writer von Mint 17 austauschen?



Ich denke, daß alle nicht-Betriebssystem-Pakete genau so auswechselbar sind,

wie damals bei Ubuntu dieser Versteckspiel-Oberfläche.(schade daß mint 17 abgewählt ist)

Bei der Wiedergeburt aufs neue Mint hats mich eine Festplatte gekostet- erst war es der Costomizer, dann der Eraser, bis alles nicht-Funktionsfähige 18.1-18.2-18.3 wieder runter war, dann 19.1 diesmal nicht als xfce, nun als Mate.

Immer hings irgendwo bis dann der Eraser den Bootssektor gekillt hat. Jetzt brummt der Schädel, wie und womit ich die Platte wieder hin kriege, die aber gottseidank vom Bios noch erkannt wird.



Diesen Text schreibe ich mit der „Holzhacker Ausgabe bei 9.1“ wie sie klobiger und ungehobelter nicht sein kann.

Es fällt schwer, sich mit Mint noch anzufreunden. Offenbar will man „unter sich bleiben“ und die Unbedarften „Mitläufer“ unter uns abschütteln. Affenfürzchen sind das. Weit weg von ehemals Ubuntu 9.1. Bei dem man versprochen hat „jeder Windofer“ kann sofort umsteigen und weitermachen.

Ich weiss, ich weiss, daß es jetzt wieder Protestler und Besserwisser hierzu gibt-wie immer- aber auch könnte ich erreichen, daß Andere sich nicht so dumm dran stellen und sich Schaden zufügen mit diesem halbfertigen Betriebssystem.

Jetzt gehts aber rund! Vernünftige Hilfe ist willkommen.

Gruß TRUK