„Einrichten von MINT nach Erstinstallation“

Vor allem anderen: Hast Du nach der Installation bereits das System komplett durchaktualisiert?



Und zwar nicht per Aktualisierungsverwaltung, sondern entweder über synaptic oder auf der Konsole, um wirklich alle Updates zu installieren?



So die ersten Schritte kannst Du hier nachlesen:



https://linuxmint.com/documentation/user-guide/Cinnamon/german_18.1.pdf



Dort ist auch beschrieben, wie Du die Sprachunterstützung komplett auf deutsch einstellst und ggf. für Nvidia-Karten den proprietären Treiber einrichtest sowie Drucker etcpp. Im Bedienen ist die 18.x zur 19.x bei Cinnamon nicht grossartig anders.



Eine Aktualisierung im Terminal geschieht über folgende Befehle:



sudo apt update

sudo apt dist-upgrade



Dabei musst Du für sudo das root-Passwort eingeben. Das ist üblicherweise das des ersten Benutzers, wenn Du bei der Installation nicht explizit ein anderes vergeben hast und die Eingabe erfolgt blind. Du siehst also weder Zeichen noch sonst etwas. Die richtige Eingabe siehst Du daran, dass der Befehl einfach ausgeführt wird und wenn nicht, dann meckert Linux schon. Bedenke dabei, dass ggf. noch die deutsche und englische belegung vertauscht sein kann und z daher als y interpretiert wird oder umgekehrt.



Nach dem Durchaktualisieren inkl. Treiber nehme ich fast an, dass dann auch der Desktop hinhaut.



Treiber könnte auch das Problem beim WLAN sein. Da würde ich mich aber jetzt erstmal noch nicht verrückt machen und statt eines Speedtest kannst Du z.B. die Downloadrate auf der Konsole beobachten beim Aktualisieren, die zeigt Dir das genau an.



Zu 4. ???



Welche Scrolleisten und wo?



Zu 5. Hast Du die richtige ISO heruntergeladen und dann idealerweise mit Rufus auf einen Stick gepackt und da unter Partitionsschema MBR eingestellt? Dann sollte das Ding auch booten.



https://www.linuxmintusers.de/index.php?PHPSESSID=374690e032bd5cfd0aebbea65f5f98d7&topic=9668.msg783649#msg783649



https://rufus.ie/de_DE.html