eigentlich ist der Befehl whatis genial, ermöglicht er doch einen schnellen Überblick über einen Begriff.

Durch Zufall bin ich draufgekommen, das man im Terminal sehr viele Möglichkeiten angezeigt bekommt, wenn man die Tabtaste drückt.

Bei mir nach zweimaligen Drücken der Tabtaste:

Display all 6259 possibilities? (y or n)

blöderweise, zb. der Befehl motd. er zeigt die nachricht des tages an.

whatis motd

motd (5) - message of the day

aber den befehl kennt mein system nicht.

dann kommt sowas:



Der Befehl 'motd' wurde nicht gefunden, meinten Sie:



Befehl 'mod' aus dem deb monodoc-base

Befehl 'mord' aus dem deb scotch

Befehl 'xmotd' aus dem deb xmotd

Befehl 'momd' aus dem deb mom



Versuche: sudo apt install <deb name>

was soll bitte das bringen, wenn er auf einem aktuellen System was anzeigt was ich gar nicht habe?