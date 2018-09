Wlan nicht aktivierbar

Hallo Experten,

ich habe einem Medion Laptop E5214 Lubuntu 18.04 spendiert.

Die Bootzeit war dann nach etlichen Fehlermeldungen unertr?glich langsam. Das System lief dann aber gut...

Ich habe recherchiert und bin zu einer Loesung gekommen:

Das habe ich dann gemacht:



This is a bug. To avoid delay you can use workaround. From terminal run:



sudo nano /etc/default/grub

Then add the kernel boot parameter: video=SVIDEO-1:d, so it will look like this: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=SVIDEO-1:d"



sudo update-grub

sudo reboot



danach bootet das Laptop in normaler Zeit, ich war zufrieden.

Aber das Wlan l?sst sich ums Verrecken nicht per Tastenkombi Fn+F1 einschalten.



Zuvor hatte ich Linux Mint Mate tara installiert mit gleicher Bootzeit...ca. 5 min...

da lief das Wlan aber... ich hatte da aber die grub-Modifikation noch nicht durchgef?hrt. Ich weiss auch nicht, was sie eigentlich bewirkt... ich wollte es aber leichter und deshalb Lubuntu...



hat jemand eine Idee zu diesem Problem?

Ich w?rde mich sehr ?ber eure Meinungen freuen



Mfg Alex.