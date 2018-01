VMWare Player und Linux Mint 18.2 Cinnamon 64 bit

Hallo Gemeinde. Ich habe diesen VMware-Player-14.1.1-7528167.x86_64 auf meinem Linux installiert. Ohne Probleme. Ich habe auch ein Windows installiert, die VM Tools wurden auch problemlos installiert. Jetzt kommt das aber: der Player will Windows nicht mehr laden. Es wird auch nicht angezeigt. Wenn ich es öffnen will zeigt er mir korrekt den Speicherplatz an, aber es passiert nichts wenn ich die VM laden will. Auch Einstellungen speichert der Player nicht.

Kann mir einer von euch sagen was Linux mir damit sagen will.