Ubuntu 16.04 zeigt in Grub2 3x Windows BOOT Manager

Hallo an alle Linuxer die sich mit Grub2 und Uefi auskennen,weiß allerdings nicht ob die Frage zum BIOS Forum gehört

Ich habe gestern durch Zufall,als eine Platte verschwunden war,in der Computerverwaltung 2 UEFI Systempartitionen gefunden und im Grub2 sogar 3 Windows Bootmanager?Kann sich jemand vorstellen wie das funktioniert.Gehört vielleicht noch dazu,mußte nach einem Fehler Windows 7 mit einem Image von Paragon Festplatten Manager Suite 15 wiederherstellen,welches nach Information von Paragon nur auf besonderem bearbeiten UEFI Partition ändert,nicht neu installiert.

Muß noch dazu sagen,das ich neben Ubuntu auch noch Windows 7,8.1 Pro Stammsystem und 10 Pro auf dem PC habe.7 für alte Spiele,8.1 für alles andere und 10,naja gab es eben kostenlos

bcdedit zeigt mir an,das es von Volume 3 startet und Grub,keine Ahnung,seht selbst!Nur die meiner Meinung nach wichtigen Zeilen?

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)

#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal

# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE

# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'

#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux

#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries

#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start

#GRUB_INIT_TUNE="480 440

und aus dem Terminal:

Boot0000* Windows Boot Manager

Boot0003 Windows Boot Manager

Boot000A* Windows Boot Manager

Boot0036* USB Hard Drive

Boot003D* ATAPI CD-ROM Drive

Boot004B* CD/DVD Drive

Ich gehe mal davon aus Boot0000 ist die 1 Part.

Boot0003 die 3. neue Systempartition und Boot000A keine Ahnung.Wenn jemand da durchsieht,wäre dankbar für Hinweise ob vielleicht eine UEFI weg kann und alles wieder auf die 1. Part.