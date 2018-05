nach Update: kubuntu bootet in schwarzen Bildschirm

Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.

Seit dem Update (aptitude safe-upgrade) in der letzten Wochen bootet mein PC in einem schwarzen Bildschirm. Beim booten wird kurz der Schriftzug “Kubuntu“ eingeblendet, dann wird und bleibt es dunkel. Ich kann in die tty1 wechseln, nur der Grafik Modus läuft nicht.

Hier ein paar Infos über OS und Hardware, die ich über tty1 runter gezogen habe. Da ich aber nicht weiss, was wirklich relevant ist, halte ich es kurz und liefere auf Nachfrage mehr:

uname -a

4.4.0-122 generic #146-Ubuntu SMP Mon Apr 23 15:34:04 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux



lspci -nnk |grep -i VGA -A2

01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tobago PRO [Radeon R7 360 / R9 360 OEM] [1002:665f] (rev 81)

Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Tobago PRO [Radeon R7 360 / R9 360 OEM] [1043:0496]

Kernel driver in use: radeon



glxinfo

Error: unable to open display #weil in tty1 gestartet ?

xhost. #wie glxinfo

cat /var/log/Xorg.0.log |grep -EA3 'EE|WW'

(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.

[ 34.529] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 30 10:48:34 2018

[ 34.529] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"

[ 34.529] (==) No Layout section. Using the first Screen section.



--

[ 34.541] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory

[ 34.541] (WW) Falling back to old probe method for modesetting

[ 34.541] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory

[ 34.541] (II) Loading sub module "fbdevhw"

[ 34.541] (II) LoadModule: "fbdevhw"

[ 34.541] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so

--

[ 34.542] (WW) Falling back to old probe method for vesa

[ 34.542] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.

[ 34.542] (II) UnloadModule: "radeon"

[ 34.542] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.

[ 34.542] (II) UnloadModule: "modesetting"

[ 34.542] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section

"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32

--

[ 34.546] (EE) AIGLX: reverting to software rendering

[ 34.590] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer

[ 34.590] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast

[ 34.590] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0

Ich habe 2 ältere Kernel Versionen gebootet, leistet mir denselben Ergebnis.

Hat jemand eine Idee?

Gruß, heril