„Linux BS f?r alte Gurke“

So adhoc fielen mir da jetzt X/Lubuntu in der aktuellen LTS 16.04, antiX und Bodhi Linux ein. Bei Debian käme noch Jessie in Betracht, solange es noch unterstützt wird.



Der Knackpunkt an Deinem PC dürfte dabei PAE sein. Bei Bodhi musst Du dann die Legacy-Version laden, Lubuntu mit der Option --forcepae betreiben:



http://www.bodhilinux.com/w/selecting-the-correct-iso-image/



http://antix.mepis.org/index.php?title=German



https://help.ubuntu.com/community/PAE



Allerdings sind 512MB zwar für Moneyplex kein Problem, aber selbst mit Openbox als Fenstermanager geht das recht gemütlich zu, jedenfalls so nach meinen Erfahrungen mit einem Toshi mit Celeron und 1GB RAM und einem T40 mit Pentium M und 2GB RAM. Falls das Läppi oder die Grabbelkiste das hergibt, würde ich da wenigstens 1GB RAM reinstecken.



https://www.matrica.de/produkte/mpfeatures.html