„Elive 2.9.22 angetestet“

Elive ist eine - wie ich finde gerade für ältere Computer recht interessante Lösung, obwohl noch im Beta-Stadium und daher stolpert man so über Einiges.

Installiert habe ich es von einer älteren Live-DVD als im Betreff angegeben, was aber kein Problem darstellt, da Elive während der Installation erkennt, daß eine neuere Version verfügbar ist, und gleich diese installiert.

Insgesamt verlief die Installation problemlos auf meinem alten Amilo M7400 mit nur 512 MB RAM. Prozessor 1.4 GHz.

Es gab sogar die Wahl zwischen einem "freien" Chrome und einem "kommerziellem" Chrome. Ich hatte mich für die "freie" Variante entschieden.

Unter anderem wird auch deutsch unterstützt.

Der Desktop ist recht schön aufgebaut, an die sich vergrößernden Icons in der Fußleiste muß man sich erst gewöhnen, funzt allerdings ziemlich flott.

Als Standard ist so ziemlich alles installiert, was man so benötigt.

Was nicht benötigt wird, kann natürlich wieder deinstalliert werden, bei älteren Systemen wird dies von Elive sogar beim ersten Start empfohlen, man kann bei einigen Dingen auswählen, was man behalten will und was nicht.

Auffallend ist, daß hier 12 Desktops voreingestellt sind. Normalerweise sind das 2 oder 4. Mir ist keine andere Distri bekannt, die mehr als 4 hat.

An Browsern wird standardmäßig neben Chrome nich Iceweasel, Surf und ein weiterer installiert.

Die beiden ersten Testläufe, die ich fahre sind Video und Wesnoth.

Letzteres lief unter Walldorf flüssiger, unter Elive (ebenfalls ein debian-Derivat) ist die Spielgeschwindigkeit hart an der Grenze des Erträglichen.

Video läuft erst unter dem Mplayer flüssig und stabil. SMplayer ist nicht ruckelfrei und VLC kann man bei diesen Ressourcen glatt vergessen.

Videostram (Youtube) macht auch nicht wirklich spaß, lediglich mit surf bekommt man ein halbwegs brauchbares Ergebnis.

An der Performance könnte noch ein wenig geschraubt werden, allerdings mit etwas stärkeren Geräten wird man davon nichts mehr merken.

Internet funzt so lange flüssig, wie man nicht mehr als 1 bis maximal 2 Tabs offen hat, jedenfalls bei Chrome und Iceweasel.

Danach wird das System brutal ausgebremst, was aber wohl daran liegt, daß dann intensiv vom Swap Gebrauch gemacht werden muß.

Mit mehr RAM dürfte die Sache hier wesentlich besser aussehen.

Interessant: Unter dem "freien" Chrome wird Nickles.de nicht gefunden, die Seite ist angeblich offline oder umgezogen.

Mit surf dagegen ist man recht flott auf Nickles.de unterwegs (ich schreibe den Beitrag gerade auf dem Gerät unter Elive und surf).

Interessant auch (ist mir gerade mit einem Tool namens "Etrans" passiert, das ist ein Übersetzertool, um Elive in andere Sprachen zu übersetzen):

Findet Elive beim start eines Programms eine neue Version, wird diese gleich installiert.

Wie und ob es mit den automatischen Updates funzt, habe ich noch nicht herausgefunden, in der Konsole mit apt-get geht es aber auf jeden Fall.

Ein komplettes Menue erreicht man, wenn man mit der linken Maustaste auf den Desktop klickt. Da findet man dann auch die nötige Auswahl für Ausschalten, Neustarten usw.

Insgesamt ist Elive sehr leicht und intuitiv zu bedienen.

Es richtet sich vor allem an Einsteiger.

Im Moment gibt es aber noch haufenweise Baustellen (z.B. veraltete Pakete, nicht jeder weiß, wie man ergänzende Repos anlegt), wenn also jemand Lust und Zeit und das nötige Wissen hat, die Entwickler freuen sich über jede Hilfe.

Aber obwohl beta, läuft es sogar auf dieser alten Kiste ausgesprochen stabil, solange man die Hardware nicht überfordert.

Die meisten Distries lassen sich auf dieser Kiste nicht mal starten ohne irgendwo hängenzubleiben.