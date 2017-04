„WLAN-Verbindung will einfach nicht“

http://pcsupport.lenovo.com/de/de/products/LAPTOPS-AND-NETBOOKS/THINKPAD-X-SERIES-LAPTOPS/THINKPAD-X200/downloads/DS015007

Die CD brennt man da als Image und bootet von sellber!

1. Firmly connect the AC adapter to the target computer. 2. Make sure it has an optical drive installed. 3. Turn off the computer. 4. Turn on the computer. 5. While the "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" message is displayed at the lower-left area of the screen, press the F12 key. Boot Menu will be displayed. If a password prompt appears,type the correct password. 6. Insert the BIOS Update CD into the optical drive. 7. Select USB CD or ATAPI CD0 to set up the boot drive. USB CD: when using a USB optical drive ATAPI CD0: when using an Ultrabay Slim optical drive installed in the ThinkPad UltraBase Then, the computer will be rebooted from the BIOS Update CD. 8. Select Read this first from the menu and carefully read the information. 9. Press the Esc key to return to the menu. 10. Select Update system program and follow the instructions on the screen. 11. After the information panel appears, remove the BIOS Update CD from the optical drive then press the Enter key to restart the computer.



https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/6duj48uc.txt



1. Turn off the computer.

2. Turn on the computer.

3. While the "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" message is displayed at the lower-left area of the screen, press the F1 key. The BIOS Setup Utility menu will be displayed. If a password prompt appears, type the correct password.

4. Locate the BIOS Version line and Embedded Controller Version line. "BIOS version (BIOS ID)" will be shown on the BIOS Version line.

5. Turn off the computer.



Und die installierte Bios Version steht natürlich im Bios!