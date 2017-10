Win7 Partition nach Ubuntu-Inst. verschwunden

Win7 und Ubuntu auf Festplattte sda2 liefen lange einwandfrei per Boot-Menue auf dem Thinkpad T520.

Auch die 2. Festplatte sda1 im DVD-Schacht mit einem 2. Ubuntu lief läuft gut, allerdings nicht per Bootmenue sondern nach im BIOS geänderter Bootreihenfolge.

Problem:

Jetzt ist die Win7-Boot-Partition auf sda2 für Ubuntu nur noch per gparted ohne Datenfeld sichtbar, sie wird als nicht einhängbar genannt.

Beim Startversuch per Bootmenue kommt die Meldung:" Fehler: no such device sda2, Partition wird auf 0x7 gesetzt." und " Fehlender BootMgr"

Wie komme ich wieder zur Win7-Bootpartition ?

Im Ubuntu update-grub bewirkte nichts.