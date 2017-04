„Virenscanner unter Linux - notwendig - wie und warum?“

Also, ich bin auch "neu" bei linux (mint 18.1) und habe in alter Win-Manie erst mal nach Virenscannern gesucht, so wie Geno1 auch.

Mit eurer Antwort, dass es besser ist, keinen Virenscanner zu installieren könnte ich ja noch leben. Aber dann kommt schon das nächste Linux-Mysterium, das Scannen mit einem Bootmedium.

Hiermit kann Geno1 vermutlich genauso wenig anfangen wie ich, da das eine Problem nur durch ein anderes ersetzt wird. Diese Art der Problemlösung ist mir bei linux schon öfters begegnet und hat mich bisher davon abgehalten, mit linux weiterzumachen. Dies betrifft übrigens nicht nur Foren, sondern auch viele linux-Hefte, die mit Formulierungen "leicht installiert", "mit wenigen Handgriffen anpassbar" zwar die Zeilen füllen, dem Leser aber wenig Info bieten WAS nun zu tun sei.

Könntet ihr nicht schreiben, WIE genau IHR EURE Systeme virenscannt, wenn ihr schon keinen Virenscanner verwendet? Ich würde da gerne von den Profis lernen.

Das Problem, wie man unter linux Software installiert, findet sich ja bei mir demnächst dann wieder, wenn ich den Drucker anschließen möchte (über ein Netzwerk). Da wird es auf der Brother-Seite auch irgendwas zum runterladen geben, was dann installiert werden muss.

In der Anwendungsverwaltung habe ich nichts passendes für "Drucker" gefunden. Oder installiert man dann eben unter linux keinen Drucker?