Usb Stick und Linux

Grundsätzlich Laufen alle USB Sticks unter Linux (mint 18.x) so weit ganz gut nur ist der Umgang manchmal etwas Kompliziert und nicht einheitlich. Wenn ich einen Datei auf einem Eingesteckten USB Stick speichern dann ist es ein Problem den Stick erstmal zu Identifizieren.

Libre Office kann das - dort wird mir aber auch nicht angezeigt das es sich um einen USB Stick handelt sondern ich muss anhand der GB feststellen das es ein USB Stick eben ein Datanträger ist

Fire Fox zeigt mir den USB Stick zwar an aber als Datenträger und wenn ich dann nur Dateien Drauf haben dann erkenne ich nicht das es mein USB Stick ist..



das ganze ist für Erfahrene Leute keine Problem. Ich habe es aber häuft mit Neulingen in dem Bereich zu tun und würde gern das dort nicht Datenträger steht sondern USB-Stick (16GB) geht so was..