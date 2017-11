runter fahren verhindern wegen Script das noch läuft

Morgen

Ich habe ein kleines Skript geschrieben das alle 30 Minuten (Chrontab) abläuft und ein Backup vom System macht.. nun will ich das es zu ende läuft selbst wenn in der Zeit der USER der Meinung ist den Rechner runter fahren zu müssen.. Ich weiß das das geht den z.B. mein VM kann das .. dort gibt das System ne Meldung aus das Die VM noch läuft und Fragt was der Mensch im PC jetzt machen will.. bei dem Skript wäre das klar es liefe zu ende und der Rechner würde zwischen 10 sec und 3 Minuten später runter gefahren je nachdem wann das Script beendet worden ist..

System Linux mint 18.3

das Skript macht ein Backup von den Daten auf dem Desktop und von den Dokumenten

Hoffe ich war verständlich und danke fürs Interesse.