Meine Frage - besteht unter Linux (Ubuntu) eine Möglichkeit den ehemaligen Homeordner wieder herzustellen?



Wenn Du statt eines "Upgrades" 17.10 neu drübergebügelt hast und auch keine Parallelinstallation gemacht hast, bei der das alte System erhalten bleibt, sieht es ziemlich schlecht aus. Bei einem Upgrade bleiben die alten Daten ja erhalten.



Einzige Chance wäre jetzt ein zweites System, auf welchem Du die Mails parallel noch einmal hast und dessen Profil Du wieder zurück kopierst. Daten, die Du lokal im Archivordner von Thunderbird? gesichert hast, sind jedoch in aller Regel dann trotzdem futsch.



Hast Du dagegen Dein Profil per IMAP eingerichtet, dann sollte es nach dem Einrichten des Accounts auf dem PC zu einem Synchronisieren kommen und das Zeug wieder da sein. Bei POP3 findest Du vermutlich nur das wieder, was zum Zeitpunkt des Neuaufsetzens im Posteingang war.



Mehr fiele mir jetzt nicht ein, denn wenn auf der neu installierten Platte die Bereiche des alten Systems überschrieben wurden, findest Du dort nichts mehr.