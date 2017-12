MInt 18.2 auf Medion-Rechner, nicht richtig installiert

Hi Leute,

es geht um den schon in einer anderen Diskussion behandelten Medion-Laptop: https://www.nickles.de/thread_cache/539218536.html#_pc

Aktueller Stand:

Das System startet, das Mint-Symbol erscheint. Kurz nach dem Verschwinden scheint das System zu hängen, der Bildschirm bleibt dunkel.

Über eine Konsole (Strg+Alt+F1 z.B.) kann ich mihc einloggen und mit startx die graphische Umgebung starten.

Es ist dann allerdings nicht der Mint-Standart, sondern die Xfce-Standartversion.

Und sie läuft innerhalb der Konsole, in welcher ich startx angewendet habe.

Die Konsole "tty7", in welcher normalerweise die X-Umgebung startet, ist weiterhin dunkelgrau.

WLan hatte nicht richtig funktioniert, ich konnte auch nix eingeben, da in der Netzwerkeinstellung alles grau unterlegt war.

Abhilfe: Erst neues NW manuell erstellen mit meinem NW-Namen usw.

Dieses einrichten und aktivieren und anschließend das "automatisch" generierte löschen.

Danach konnte ich die nötigen Systemaktualisierungen durchführen und weitere benötigte Pakete installieren.

Der Neustart des Systems erbrachte allerdings keine Verbesserung, abgesehen vom nun einwandfrei funzenden WLan.

Auch der grep-Befehl funktioniert nicht ordnungsgemäß, so daß ich jetzt in der Bredoullie bin, was Fehlermeldungen betrifft.

Hat irgendjemand noch Ideen?

Würde ein "Zwangsupgrade" auf 18.3 das Problem beheben?