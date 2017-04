„Lubuntu - Windows Partition erstellen“

Mit jedem Partitionierungsprogramm Deiner Wahl;-)



Lade Dir z.B. die Live-ISO von GParted, starte den PC mit dieser und schaffe den Platz, den Du benötigst. Falls Du noch eine Knoppix-CD hast, sollte auf dieser GParted ebenfalls enthalten sein.



Je nach Lage der neuen Partition kann es sinnvoll sein, hinterher den grub des installierten Systems zu aktualisieren. Am besten schaffst Du den Platz am Ende der gesamten Platte, weil dadurch die Anordnung der bisherigen Partitionen nicht verändert wird. Ich nehme mal an, Du willst nur irgendwie eine Tauschpartition erstellen und kein weiteres OS installieren.