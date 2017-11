Linux stürzt regelmäßig ab - warum?

Habe ein Problem mit Linux.



Ich verwende zwei PC's:



-einen zur Produktion (Grafik, Foto (CaptureOne für Raw-Dateien, Affinity-Photo und -Designer, ein altes Corel (mit dem besten Vektorisierer), SF-Launcher und VueScan (für Nikon Coolscan 5000 Filmscanner)....

Dieser PC läuft seit langem stabil, offline, also keine Probleme mit fehlerhafte Win7Prof-Updates, Viren..

Neue Programme auch Portables und ProgrammUpdates werden erst in der Sandbox

getestet.



-der Zweite (Fujitsu Lifebook A Series, Win7Home) online wg. e-mail's, Infos und Tutorials o.g. Programme.



Da ich bei diesem online-PC die üblichen Win-Spässe (Firewall...) satt hatte, bin ich nach einem der totalen Crash's auf Linux umgestiegen und endlich bei LinuxMint gelandet - Friede-Freude-Eierkuchen - alles läuft wunderbar, besser als bein Win7, bis:

nach ein bis zwei Wochen treten - und das bei allen Linuxen wie Ubuntu.. -Fehler auf z.B. externer Datenträger läßt sich plötzlich nicht mehr einbinden, Firefox 56.0 friert erst teilweise, dann ganz ein, danach hängt alles.



Einzige Möglichkeit Neustart. Dann erscheint statt LinuxMint diese Meldung:



BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1)built-in shell (ash)



Also Memtest (OK!) und Neuinstallation + Aktualisierung + web.de Freemail/Mailcheck, Addons (Adblock...) + Schreibtisch einrichten + Savefrom.net + Bookmarks laden ...

Inzwischen so oft, dass es schon nebenher läuft, aber lästig ist es schon!



Wichtig dass vorher alle Downloads extern und die FF-Bookmarks gesichert sind.



Auch mal Opera und Vivaldi probiert - vergessen!



Chromium na ja wenn's sein muß, zumindest lassen sich die FF-Bookmarks laden. Die

Sidebar ist keine Sidebar, sondern belegt einen Tab; die parasitierende Tidysidebar kann man vergessen.

Tutorials (meist in Youtube) will man ja nicht nur realTime ansehen, sondern auch später mal offline lesen oder mal während der Arbeit nachsehen; bei dem Googlehörigem Chrome gehen Downloadmanager mit Youtube nicht. Mit Savefrom.net über ssyoutube geht's zwar, ist aber umständlich. Lästig, dass immer wieder Werbeseiten (Das komerzielle Google läßt grüßen!) geladen werden

Doch auch mit Chromium traten nach einigen Tagen Fehler auf (statt der angewählten Seite wurden irgendwelche Werbeseiten geladen). Neustart - für eine Sekunde wurde eine Meldung "X-Server konnte nicht gestartet werden...internes Problem...) - das wars dann.

Habe jetzt ein Live-Ubuntu gestartet und überlege wieder zu "WinzigWeich" zu wechseln - wie damals die Münchener Stadtverwaltung.

__________



Meine Frage:



- Was ist schuld an den Abstürzen



- Abhilfe



- Gibt es eine einfache Möglichkeit das Linux-Image zu sichern und zurückzuspielen (wie bei Win mit AOMEI - bin kein Linux-Nerd - möchte es nur nutzen)



Zuerst Mal vielen Dank.