Hallo zusammen,

Bin neu hier bei euch und möchte euch alle auf diesem Wege Grüßen.

Nun zu meiner Frage an euch. Möchte mir gerne ein neues Betriebssysteme auf meinen PC installieren. Und zwar möchte ich gerne Linux installieren, da ich aber von Linux keine Ahnung habe wollte ich euch fragen welsches Linux ihr mir für Anfänger empfehlen würden. habe auch gehört dass es schneller ist als win 7 was ich zurzeit habe. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen in dieser Sache.

MfG. Toni42