hmtl seite an Drucker senden

Ich habe eine HTML Seite auf einem Linux Server mit Root Rechten die Daten aus einer Datenbank anzeigt .. die Datenbank wird über verschieden Messeinrichtungen innerhalb von 2 Stunden mit Werten befüllt.. Am ende der 2 Stunden muss jetzt immer jemand über einen Browser auf Drucken gehen und dann wird ein PDF erstellt das mach ich im Moment mit tcpdf (was man aber ändern könnte).. das ganze steht in einer Firma und wird auch nie öffentlich sein.. i

Ich würde jetzt gern das das Ausdrucken automatisch passiert wenn der Messvorgang einen Bestimmten Punkt erreicht hat. Das PDF soll dann automatisch z.B. an einen Netztwerkdrucker geschickt werden, ohne Menschliche eingriffe . Ich könnte mir vorstellen das ich das über eine Terminal oder über php Script lösen aber wie genau.

Ich habe aber im Moment überhaupt keine Idee wie ich da einen Ansatz finden soll.. Vielleicht hat ja jemand ein paar Ideen. Danke