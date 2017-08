„Hallo! Geht das auch rückwärts ? Ich habe bei der Installation von Linux Mint 18.2 die Option automatisch anmelden also ...“

Tue ich dies dann, öffnet sich das Tool aber nicht.

Herrje, ist ein Bug und auch schon länger bekannt, ich vergaß es nur wieder. Ich hatte mir damals eine fehlende Datei aus einem älteren Linux Mint kopiert und aufgehoben. Hier ist der Inhalt:

# See libuser.conf(5) for more information.



# Do not modify the default module list if you care about unattended calls

# to programs (i.e., scripts) working!



[import]

# Data from these files is used when libuser.conf does not define a value.

# The mapping is documented in the man page.

login_defs = /etc/login.defs

default_useradd = /etc/default/useradd



[defaults]

# The default (/usr/lib*/libuser) is usually correct

# moduledir = /your/custom/directory



# The following variables are usually imported:

# skeleton = /etc/skel

# mailspooldir = /var/mail



crypt_style = md5

modules = files shadow

create_modules = files shadow

# modules = files shadow ldap

# create_modules = ldap



[userdefaults]

LU_USERNAME = %n

# LU_UIDNUMBER = 500

LU_GIDNUMBER = %u

# LU_USERPASSWORD = !!

# LU_GECOS = %n

# LU_HOMEDIRECTORY = /home/%n

# LU_LOGINSHELL = /bin/bash



# LU_SHADOWNAME = %n

# LU_SHADOWPASSWORD = !!

# LU_SHADOWLASTCHANGE = %d

# LU_SHADOWMIN = 0

# LU_SHADOWMAX = 99999

# LU_SHADOWWARNING = 7

# LU_SHADOWINACTIVE = -1

# LU_SHADOWEXPIRE = -1

# LU_SHADOWFLAG = -1



[groupdefaults]

LU_GROUPNAME = %n

# LU_GIDNUMBER = 500

# LU_GROUPPASSWORD = !!

# LU_MEMBERUID =

# LU_ADMINISTRATORUID =



[files]

# This is useful for the case where some master files are used to

# populate a different NSS mechanism which this workstation uses.

# directory = /etc



[shadow]

# This is useful for the case where some master files are used to

# populate a different NSS mechanism which this workstation uses.

# directory = /etc



[ldap]

# Setting these is always necessary.

# server = ldap

# basedn = dc=example,dc=com



# Setting these is rarely necessary, since it's usually correct.

# userBranch = ou=People

# groupBranch = ou=Group



# Set only if your administrative user uses simple bind operations to

# connect to the server.

# binddn = cn=Manager,dc=example,dc=com



# Set this only if the default user (as determined by SASL) is incorrect

# for SASL bind operations. Usually, it's correct, so you'll rarely need

# to set these.

# user = Manager

# authuser = Manager



[sasl]

# Set these only if your sasldb is only used by a particular application, and

# in a particular domain. The default (all applications, all domains) is

# probably correct for most installations.

# appname = imap

# domain = EXAMPLE.COM

Öffne bitte versuchsweise ein neues, leeres Dokument, kopiere diese Zeilen hinein, speichere es als libuser.conf ab. Danach kopierst du die Datei ins Dateisystem unter /etc. Vor dem Einfügen gksudo nemo nicht vergessen.

Geht bestimmt auch eleganter, ist halt mein Lösungsweg auf die Schnelle.

Nachtrag: Wegen dir habe ich jetzt 3 Rechner an und meine Beschreibung selbst getestet, nach der Passworteingabe erscheint das Tool-Fenster.

Gruß

knoeppken