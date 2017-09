Datenträger konnte nicht analysiert werden

Wenn ich die Festplattenbelegung prüfen will erhalte ich die obige Meldung mit folgendem ergänzenden Text:

Error mounting /dev/sda4 at /media/fbe/00F41E8CF41E83D6: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sda4" "/media/fbe/00F41E8CF41E83D6"' exited with non-zero exit status 14: Windows is hibernated, refused to mount.

Failed to mount '/dev/sda4': Vorgang nicht zulässig

The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown

Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume

read-only with the 'ro' mount option.

Ich habe neben der Linux Platte noch eine W10 Wechsel-Platte im Rechner die offenbar die Fehlermeldung verursacht. Gebootet wird die Linux Platte über das Bios Menü.

Wie bekomme ich das in den Griff ohne jedesmal beim Systemwechsel die W10 Platte aus dem Rechner zu nehmen?

Wenn ich ohne die W10 Platte boote kann ich die Festplattenbelegung prüfen allerdings mit folgender Fehlermeldung:

Error opening directory '/tmp/systemd-private-3d2230b12c6d49b5bca3d9ee9f849495-systemd-timesyncd.service-TtLWh3': Keine Berechtigung.

fbe