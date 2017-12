Falls Du damit Thunar als Dateimanager meinst:



Entweder stellst Du im Menüpunkt "Anzeige" um auf die Detailansicht oder in den anderen Ansichten wird Dir beim Anklicken an der Fussleiste die Dateigrösse angezeigt.



Im Nautilus kann man unter Einstellungen zumindest auswählen, welche zusätzlichen Informationen in der jeweiligen Ansicht angezeigt werden sollen, im KDE/Plasma-Pendant Dolphin wird beim Überfahren die Grösse ebenfalls unten am Rand angezeigt.