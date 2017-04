Bildschirm verrutscht

hallo nickles-gemeinde,



seit dem morgendlichen laptop-hochfahren habe ich ein bildschirm-problem:

das laptop-bild ist auf dem externen monitor um ca. 10% nach links und unten verrutscht,

und ist verzerrt (etwas in die breite gegangen).



die konfiguration ist folgende:

meinen beiden laptops schließe ich abwechselnd an einen externen monitor an,

einen samsung syncmaster sa550.



der neuere laptop, ein acer mit win 10, zeigt ein unverändert gutes bild.

das oben beschriebene problem habe ich nur mit meinem lenovo thinkpad410 mit ubuntu 16.04 lts.

ohne den externen monitor ist das bild auf dem laptop auch normal.

deshalb vermute ich, dass es sich um ein linux-thema handelt.



wenn ich auf den hardware-manager klicke ("einstellungen"-> "bildschirme") kommt die fehlermeldung "bildschirminformationen konnten nicht ausgelesen werden".

