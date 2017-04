„Banksoftware unter Java startet nicht“

Liebes Forum,

ich bräuchte bitte mal Eure Hilfe. Ich habe eine Banking Software, die unter Java läuft (laufen soll). Leider startet diese nicht. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich da etwas falsch installiert oder eingestellt habe, aber im Bereich Java kenne ich mich null aus.

* ich habe die .jnpp runtergeladen und auf den Desktop gelegt

* bei Klick wird IdedTea geöffnet und ich werde gefragt ob ich 2 Adressen laden lassen möchte (eine Pfad im Home Verzeichnis und ein auf der Bank Internetseit). --> Ja

* dann kommt eine Fehlermeldung:

net.sourceforge.jnlp.LaunchException: Fatal: Startfehler: Konnte JNLP-Datei nicht starten. Die Anwendung war nicht initialisiert. Um detailierte Informationen zu erhalten können javaws oder der Web-Browser von der Befehlszeile aus gestartet werden und die Textausgabe in einem Fehlerbericht gesendet werden.

at net.sourceforge.jnlp.Launcher.launchApplication(Launcher.java:580)

at net.sourceforge.jnlp.Launcher$TgThread.run(Launcher.java:936)

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.consorsbank.infra.OSGi.TinyOSGi

at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1562)

at net.sourceforge.jnlp.Launcher.launchApplication(Launcher.java:555)

... 1 more

* Im meinem Internetbrowser habe ich Javascript deaktiviert. Hat dies etwas damit zu tun?

Wenn mir jemand mit sachdienlichen Hinweise weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar!!!

Herzliche Grüße,

Stevie

Open Suse Tumbleweed

KDE Plasma 5.9.4 / KDE Frameworks 5.32

Kernel 4.10.10-1

java-1_9_0-openjdk ist installiert