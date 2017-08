Gruss an alle

Ich bin (nach Korrektur) als Administrator eingetragen ohne Login-Psw

mir wird nun beim Start bestimmter Funktionen, z.b. Synaptic, eine Authentikation per Psw abverlangt, die mir lästig ist und die ich daher loswerden möchte. ich bin mal in die etc/ssh-config rein gegangen und wollte die Zeile: passwordAuthentification yes auf no setzen. beim versuch das zu sichern kam dann: permission denied

wie kann ich mein Ziel erreichen?

schönen sonntag