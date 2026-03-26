USA - nur noch spezielle Router zukünftig erlaubt?

Würde zur Trump-Strategie passen perfekte Abschottung von ausländischen Märkten und - evt. totale User-Kontrolle - oder was?
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Was ist denn das für ein schwachsinniger Titel für das Video?
"USA verbieten alle Router"
Hat Heise das wirklich nötig, sich auf dieses unterirdische Niveau zu begeben?
Hat Heise das wirklich nötig, sich auf dieses unterirdische Niveau zu begeben?
Keine Ahnung. Woher sollte ich das wissen?
Andere lesen auch Nachrichten, diese Info gibt es schon seit 2 Tagen im Netz und dafür bedarf es kein Video...
https://www.computerbase.de/news/smart-home/neue-consumer-modelle-die-usa-verbannen-alle-auslaendischen-router-vom-markt.96665/