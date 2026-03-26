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USA - nur noch spezielle Router zukünftig erlaubt?

winnigorny1 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles

Würde zur Trump-Strategie passen perfekte Abschottung von ausländischen Märkten und - evt. totale User-Kontrolle - oder was?

https://www.youtube.com/watch?v=BSO8mOu46DE 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=BSO8mOu46DE
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mawe2 winnigorny1 „USA - nur noch spezielle Router zukünftig erlaubt?“
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Was ist denn das für ein schwachsinniger Titel für das Video?

"USA verbieten alle Router"

Hat Heise das wirklich nötig, sich auf dieses unterirdische Niveau zu begeben?

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winnigorny1 mawe2 „Was ist denn das für ein schwachsinniger Titel für das Video? USA verbieten alle Router Hat Heise das wirklich nötig, ...“
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Hat Heise das wirklich nötig, sich auf dieses unterirdische Niveau zu begeben?

Keine Ahnung. Woher sollte ich das wissen? Zwinkernd Unschuldig

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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gast1000 mawe2 „Was ist denn das für ein schwachsinniger Titel für das Video? USA verbieten alle Router Hat Heise das wirklich nötig, ...“
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Andere lesen auch Nachrichten, diese Info gibt es schon seit 2 Tagen im Netz und dafür bedarf es kein  Video...

Kein Backup? Kein Mitleid!
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gast1000 Nachtrag zu: „Andere lesen auch Nachrichten, diese Info gibt es schon seit 2 Tagen im Netz und dafür bedarf es kein Video...“
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https://www.computerbase.de/news/smart-home/neue-consumer-modelle-die-usa-verbannen-alle-auslaendischen-router-vom-markt.96665/

Kein Backup? Kein Mitleid!
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