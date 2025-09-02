WhatsApp: Sicherheitslücke auf Apple-Systemen

Betroffen sind folgende Versionen:

Whatsapp für iOS vor Version 2.25.21. 73 ,

Version 2.25.21. , Whatsapp Business für iOS vor Version 2.25.21. 78 und

Version 2.25.21. und Whatsapp für Macs vor Version 2.25.21.78

Es besteht die Gefahr, dass man sich Spyware aufsackt, wenn Nachrichten zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert werden – d.h. ein Software-Bug verursacht einen Autorisierungsfehler. Die Spyware wird vollautomatisch installiert (Zero Click) und bleibt somit unbemerkt.

Quelle: www.n-tv.de

Olaf19 meint:

Unter dem Einstellungen-Zahnrad unten rechts gibt es einen Menüpunkt Hilfe (bisschen abwärts scrollen); dort steht die genaue Versionsnummer – in meinem Fall die 2.25.22.83, ich bin also nicht betroffen.

Generell spiele ich Updates immer so zeitnah wie möglich ein, um den Cyberkriminellen kein allzu großes Zeitfenster für ihre unlauteren Aktivitäten einzuräumen. Auch die im Artikel erwähnte iOS-Version 18.6.2 habe ich längst installiert (wenn mir auch nicht ganz klar ist, was die in diesem Zusammenhang zu bedeuten hat).

Bleibt sicher, auch mit eurer privaten und beruflichen IT-Umgebung!