Neues Outlook

Nach Aufruf von outlook erscheint kurz die gewohnte Outlookseite und verschwindet dann. Auf dem screen erscheint dann ein schönes Gebirgsmassiv und eingeblendet die Aufforderung "Sie müssen sich anmelden"

und verlangt das Kennwort. Ich habe für outlook noch nie ein Kennwort vergeben. Die Meldung zeigt dann noch die Möglichkeit an "Kennwort vergessen?" Wenn ich das anklicke folgt ein Wust von Anzeigen und Fragen auf, die mich zugegebenermassen völlig überfordern. Kann jemand helfen Outlook wieder Ingang zu bringen?

Das Problem tauchte über Nacht von gestern auf heute auf nach ordnungsgemässem herunterfahren und am nächsten morgen wieder anfahren.

Möglicherweise wird nach dem Kennwort deines Email-Kontos gefragt (einfach mal so geraten Cool ).

Hat leider nicht geklappt. Erscheint Meldung "Beim einrichten Ihres Kontos ist ein Fehler aufgetreten" Zweiter Versuch erfolglos. In der Meldung heisst es weiter Details zur Problembehandlung in die Zwischenablage für den Administrator kopieren. Das sind kryptische Daten "SitzungsId und Zeitstempel. Damit kann ich nichts anfangen. 

