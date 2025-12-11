Kommunikation, Email, Messenger, Telefone, Chats, VOIP 1.486 Themen, 10.802 Beiträge

Fehlermeldung bei vodafone email Abruf.

zuletzt gab es über Thunderbird im außer europäischen Ausland beim Abrufen meiner emails immer wieder Probleme mit dem vodafone imap Server.
Zumindest konnte ich mich über den Browser (Firefox, Opera) bei Vodafone direkt einloggen.
Jetzt bin ich wieder im Ausland und nach der Eingabe von email und Passwort funktionierte es 3 Tage, aber seit 2 Tagen geht das jetzt auch nicht mehr und es kommt folgende Meldung.
Was kann ich da tun ?

Was kann ich da tun ?

Schau mal ob Datum und Uhrzeit deines Rechners stimmt....

https://next.mail.vodafone.de ----> e-Mail Adresse ---> Passwort geht bei mir überall.

Alles richtig eingerichtet?

Einrichtung von IMAP und SMTP bei Windows Mail

Vor der Einrichtung beachte bitte Folgendes:

Zur Einrichtung von Vodafone E-Mail & Cloud in einem E-Mail-Programm benötigst Du zunächst einmal folgende Daten:

  • Posteingangsserver: imap.kabelmail.de
  • Postausgangsserver: smtp.kabelmail.de
  • IMAP-Sicherheit: SSL / TLS
  • Deine E-Mail-Adresse: z.B. max.mustermann@kabelmail.de
  • Dein Passwort zur IMAP-/SMTP-Abfrage: Das Passwort zur IMAP-/SMTP-Abfrage hast Du bei der Bestellung Deiner E-Mail-Adresse angegeben. Solltest Du dieses nicht mehr ganz sicher wissen, ist das natürlich kein Problem. Du kannst es in Deinem Vodafone E-Mail & Cloud Account unter dem Menüpunkt 'Einstellungen' > 'Sicherheit' ganz leicht ändern.
im außer europäischen Ausland

Für die Beantwortung der Frage kann auch die Kenntnis darüber, um welches Land es sich handelt, wichtig sein.

