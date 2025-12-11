zuletzt gab es über Thunderbird im außer europäischen Ausland beim Abrufen meiner emails immer wieder Probleme mit dem vodafone imap Server.
Zumindest konnte ich mich über den Browser (Firefox, Opera) bei Vodafone direkt einloggen.
Jetzt bin ich wieder im Ausland und nach der Eingabe von email und Passwort funktionierte es 3 Tage, aber seit 2 Tagen geht das jetzt auch nicht mehr und es kommt folgende Meldung.
Was kann ich da tun ?
Fehlermeldung bei vodafone email Abruf.
