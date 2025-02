Email in der App verloren

Ich nutze GMX Freemail am PC und auch in der App.

Wie kann es sein, dass nun seit 2 Tagen das Vorhandensein von E-Mails unterschiedlich ist? Dies zeigt sich z.B. darin, dass mir die App auf dem Startbildschirm der App ein Posteingang anzeigt, dieser dann aber nicht im Postfach der App vorliegt. Beim Abruf des Postfach am PC ist diese jedoch vorhanden. Neustart des Smartphones, erneutes Laden in der App ändert nichts an der Lage. Wie erwähnt, ist das seit 2-3 Tagen so.

Was könnte hier die Ursache sein? Vielen Dank.

